Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Verlusten

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 29.06.2022 09:22:00 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 9,02 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,94 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 80.586 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 54,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 8,13 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 10,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 20,39 EUR.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,44 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.251,16 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Nordex am 11.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Nordex.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,218 EUR je Nordex-Aktie.

