Nordex Aktie News: Nordex steigt am Montagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 14,09 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 14,09 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,28 EUR an. Bei 14,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 217.480 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,92 Prozent hinzugewinnen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 63,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 19,03 EUR angegeben.

Nordex ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 14.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,096 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

