Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 14,17 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 14,17 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 14,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 256.370 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,62 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 39,20 Prozent wieder erreichen.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 17.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,106 EUR in den Büchern stehen haben wird.

