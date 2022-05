Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag gesucht

Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 11,16 EUR zu. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,34 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,84 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.061.602 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2021 bei 19,88 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 9,82 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,65 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,31 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.488,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.251,16 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.06.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Verlust von -0,054 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

