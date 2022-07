GAZPROM-Aktie etwas tiefer: GAZPROM könnte Lieferverpflichtungen nicht nachkommen - "höhere Gewalt" für Exporte nach Europa

Ob Inflation, steigende Zinsen, Krieg in der Ukraine oder Rezessionssorgen: Wenn Sie nach einer Absicherung für Ihr Portfolio suchen, kommen Sie derzeit nicht um Gold herum. Investmentprofi Andre Voinea zeigt Ihnen im Online-Seminar morgen ab 14 Uhr , wie ESG-Kriterien auch auf Goldminen angewendet werden und warum Sie auf recyceltes Gold setzen sollten.

Heute im Fokus

DAX legt zu -- Wall Street vorbörslich höher -- GAZPROM sieht Lieferverpflichtungen bedroht -- Goldman Sachs und Bank of America mit Gewinnrückgang -- Uniper, Porsche, Linde, E.ON, Covestro im Fokus

Kryptowährungen auf Erholungskurs. CANCOM will Grundkapital herabsetzen. Bavarian Nordic: EU orderte weitere Dosen von Affenpocken-Impfstoff. Bank of America mit Empfehlung für BASF. GSK-Abspaltung Haleon mit erstem Handelstag in London. Alphabet-Aktie nach vollzogenem Aktiensplit optisch deutlich billiger.