Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Mittwochvormittag zu

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 97,27 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 97,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,09 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 56.679 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 98,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 0,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 79,99 CHF fiel das Papier am 15.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,63 CHF.

Am 23.04.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,34 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

