Novavax Aktie News: Novavax macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:22 Uhr ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 52,00 EUR. Bei 52,00 EUR markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,93 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 968 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 09.09.2021 markierte das Papier bei 232,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 77,59 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.04.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 28.02.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,18 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax ein EPS von -2,70 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,55 Prozent auf 222,20 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 279,66 USD erwirtschaftet worden.

Die Novavax-Bilanz für Q1 2022 wird am 09.05.2022 erwartet. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 08.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 12,70 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

