Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagvormittag mit Kursplus

Die Novavax-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 05.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 54,56 EUR. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 54,56 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 54,56 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,05 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2021. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 76,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 33,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.06.2022). Abschläge von 62,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novavax ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax -3,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 703,97 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 447,23 USD umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novavax-Aktie in Höhe von 25,00 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

