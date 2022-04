Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:22 Uhr 1,8 Prozent auf 58,19 EUR. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 58,34 EUR zu. Mit einem Wert von 57,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 420 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2021 bei 232,05 EUR. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 298,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.04.2022 bei 55,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Novavax veröffentlichte am 09.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Novavax vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -11,18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 279,66 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 222,20 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Blick in die Q1 2022-Bilanz können Novavax-Anleger Experten zufolge am 09.05.2022 werfen.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

