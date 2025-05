Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Minus

So bewegt sich Novavax

Die Aktie von Novavax gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 5,99 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 5,99 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 5,99 USD. Mit einem Wert von 6,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 74.376 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 23,83 USD. 297,83 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,43 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.02.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,51 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,44 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 88,31 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 69,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 291,34 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Novavax-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 0,726 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung