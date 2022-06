Novavax Aktie News: Novavax am Freitagmittag mit Aufschlag

Die Novavax-Aktie konnte um 10.06.2022 12:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 39,69 EUR. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 40,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Frankfurt 7.226 Novavax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,05 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Am 10.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 37,53 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Am 09.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -3,05 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 447,23 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 703,97 USD ausgewiesen.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 9,93 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie mit Kurssprung: FDA-Berater empfehlen Notfallzulassung für Corona-Impfstoff in den USA

Impfstoff-Aktien: Pfizer kauft ein

BioNTech-, Novavax-, Moderna-Aktien & Co: Kleine Lichtblicke für Impfstoff-Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com