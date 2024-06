Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag massiv unter Druck

Blick auf Novavax-Kurs

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 8,5 Prozent auf 16,62 USD nach.

Die Novavax-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 8,5 Prozent auf 16,62 USD abwärts. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 16,37 USD. Bei 17,81 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 631.628 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,83 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 43,38 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2024 Kursverluste bis auf 3,54 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 78,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 10.05.2024 hat Novavax die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 93,86 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,95 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 0,427 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Novavax-Aktie setzt Gewinnserie fort

Novavax-Aktie +98 Prozent: Erfreuliches Quartalsergebnis und Milliardendeal mit Sanofi