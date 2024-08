Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,87 USD nach oben.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 11,87 USD. Die Novavax-Aktie legte bis auf 12,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 11,96 USD. Bisher wurden via NASDAQ 147.561 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 23,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 50,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,54 USD fiel das Papier am 06.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Novavax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novavax 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 08.08.2024. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,65 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 415,48 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 424,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novavax am 06.11.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,990 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

