Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 12,79 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 12,79 USD. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 264.297 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 23,83 USD. 86,32 Prozent Plus fehlen der Novavax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,54 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 72,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novavax-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 08.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 415,48 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 424,43 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Novavax-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Novavax im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,008 USD einfahren.

