Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novavax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 14,25 USD abwärts.

Der Novavax-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 14,25 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,14 USD nach. Bei 14,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 345.338 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,83 USD) erklomm das Papier am 07.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 67,23 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2024 bei 3,54 USD. Abschläge von 75,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Novavax ließ sich am 10.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 93,86 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 80,95 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Novavax wird am 06.08.2024 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,428 USD fest.

