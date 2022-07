Novavax Aktie News: Novavax am Montagmittag im Plus

Die Novavax-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 18.07.2022 12:22:00 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 54,54 EUR. Die Novavax-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,96 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,35 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.064 Novavax-Aktien.

Am 09.09.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 232,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,67 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.05.2022 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax -3,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 703,97 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 447,23 USD umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2022 25,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

BioNTech-Aktie, Moderna-Aktie & Co.: Lauterbach spricht sich für vierte Corona-Impfung für Menschen unter 60 aus

Spannende Wochen: Was auf BioNTech zukommt

Novavax-Aktie weit im Plus: EMA gibt Nuvaxovid-Impfstoff schon ab 12 Jahren frei

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com