Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Novavax-Aktie musste um 19.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 50,94 EUR abwärts. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,30 EUR nach. Bei 51,67 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.988 Novavax-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,05 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 78,05 Prozent niedriger. Am 13.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 51,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.05.2022 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,56 USD, nach -3,05 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novavax in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 703,97 USD im Vergleich zu 447,23 USD im Vorjahresquartal.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 25,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

