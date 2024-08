Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novavax-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 13,72 USD.

Die Novavax-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 13,72 USD. Der Kurs der Novavax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,51 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,66 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 164.813 Novavax-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,83 USD. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,54 USD am 06.02.2024. Mit Abgaben von 74,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 08.08.2024 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,65 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 415,48 Mio. USD – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 424,43 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novavax wird am 06.11.2024 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novavax-Verlust in Höhe von -0,990 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Novavax-Aktie setzt Gewinnserie fort