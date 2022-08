Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Montagnachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 2,4 Prozent auf 35,00 EUR. Die Novavax-Aktie sank bis auf 35,00 EUR. Bei 36,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 427 Stück.

Bei 232,05 EUR erreichte der Titel am 09.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,92 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.06.2022 Kursverluste bis auf 33,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Novavax am 08.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -6,53 USD. Im Vorjahresquartal waren -4,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 185,93 USD in den Büchern – ein Minus von 37,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 298,02 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2022 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2022 4,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Impfstoff-Aktien im Blick: Valneva mit Blockbuster-Hoffnung

BioNTech-, Moderna- und Novavax-Aktien dennoch im Minus: STIKO rät zu zweiter Booster-Impfung ab 60 Jahren

Ausblick: Novavax legt Quartalsergebnis vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax Inc.

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com