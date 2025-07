Novavax Aktie News: Novavax kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novavax hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Novavax-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,97 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Novavax-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 6,97 USD. Bei 7,06 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 6,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 97.700 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 27.07.2024 markierte das Papier bei 17,81 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novavax-Aktie derzeit noch 155,52 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 08.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 610,26 Prozent auf 666,65 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,86 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novavax im Jahr 2025 2,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

