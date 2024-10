Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 9,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 9,72 USD. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,53 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,90 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 225.502 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 23,83 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Gewinne von 145,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,54 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 63,63 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Novavax ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,11 Prozent auf 415,48 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 424,43 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Novavax 2024 einen Verlust in Höhe von -1,008 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

Novavax-Aktie zündet den Turbo: Novavax profitiert von Empfehlung für Corona-Impfstoff

Novavax-Aktie setzt Gewinnserie fort