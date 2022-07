Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Dienstagvormittag zu

Die Aktie notierte um 26.07.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 52,88 EUR zu. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 52,93 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,93 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 130 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei 232,05 EUR markierte der Titel am 09.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 77,21 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.06.2022 auf bis zu 33,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 57,08 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Novavax ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,56 USD gegenüber -3,05 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 57,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 703,97 USD, während im Vorjahreszeitraum 447,23 USD ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2022 24,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

