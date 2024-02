Ocugen Aktie News: Ocugen springt am Dienstagnachmittag hoch

Kurs der Ocugen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Ocugen. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 17,5 Prozent auf 1,12 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Ocugen-Papiere um 16:08 Uhr 17,5 Prozent. Der Kurs der Ocugen-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,28 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Ocugen-Aktien beläuft sich auf 16.297.001 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2024 auf bis zu 1,28 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ocugen-Aktie mit einem Kursplus von 14,80 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 0,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 69,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ocugen gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,09 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Ocugen am 29.03.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Ocugen-Verlust in Höhe von -0,283 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

