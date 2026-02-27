DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.308 -2,6%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Özdemir: Einwanderung muss viel stärker gesteuert werden

28.02.26 08:22 Uhr

BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Der Grünen-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir, hat sich für eine stärkere Steuerung der Einwanderung nach Deutschland ausgesprochen. "Wir sind auf Weltoffenheit angewiesen. Aber Einwanderung muss viel stärker gesteuert werden. Das bedeutet eben auch, die Frage der irregulären Migration und ihrer Begrenzung ernst zu nehmen", sagte Özdemir der "Welt am Sonntag".

"Wir Grüne müssen uns fragen, ob wir etwa in der Migrationspolitik immer das Ganze im Blick hatten", erklärte er. "Wer Humanität will, darf über Ordnung und Steuerung nicht schweigen." Zugleich betonte er, dass Deutschland auch künftig auf Zuwanderung angewiesen sein werde - etwa in der Pflege. Und schon heute funktioniere kaum ein Krankenhaus in Deutschland ohne Ärzte und Personal mit Migrationshintergrund, sagte Özdemir.

Welche Themen greifen die Grünen auf?

Über seine eigene Partei sagte er: "Manchmal denke ich: Warum machen wir uns unnötig das Leben schwer?" Es gebe viel mehr Menschen, die den Grünen nahestünden, als sie derzeit oft erreiche. "Man muss sich fragen: Konzentrieren wir uns auf die Themen, die den meisten auf den Nägeln brennen? Oder erwecken wir den Eindruck, dass uns Themen besonders wichtig sind, die für die Mehrheit nicht zentral sind?" Das heiße nicht, dass Minderheitenrechte unwichtig wären, sagte Özdemir. "Aber die kann ich in der Demokratie eben nur dann stärken, wenn ich Mehrheiten für meine Positionen gewinne."

In Baden-Württemberg wird am 8. März ein neuer Landtag gewählt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht wieder an

- er regiert bislang mit einer grün-schwarzen Koalition. Die CDU mit

Spitzenkandidat Manuel Hagel liegt in jüngsten Umfragen knapp vor den Grünen./bg/DP/mis