OneConnect Financial Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

OneConnect Financial Technology veröffentlichte am 13.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 4,800 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,700 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,96 Prozent auf 1,24 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 13,075 CNY geschätzt. Der Umsatz war auf 1,13 Milliarden CNY geschätzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 23,900 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -34,700 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,46 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,13 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 24,751 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4,51 Milliarden CNY erwartet.

