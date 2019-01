Südzucker-Aktie steigt dank Hoffnungsschimmer: Preisverfall reißt Südzucker in die roten Zahlen

Unter dem Strich stand in den drei Monaten bis Ende November ein Verlust von 31 Millionen Euro nach einem Gewinn von 32 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Während der Umsatz um fünf Prozent auf 1,7 Milliarden Euro zurückging, sackte auch das operative Ergebnis mit 23 Millionen Euro ins Minus.

Der Zucker-Export lag infolge der geringen Ernte im extrem trockenen Sommer niedriger als im Vorjahr. Insgesamt legte der Absatz zu. Wegen geringerer Preise gingen die Erlöse dennoch zurück. Auch für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende Februar erwartet die Südzucker-Führung im Bereich Zucker einen "deutlichen" Umsatzrückgang.

An seiner bereits im September gesenkten Prognose bis Ende Februar hält das Management fest. So soll der Konzernumsatz 6,6 bis 6,9 Milliarden Euro erreichen. Das operative Gewinn soll zwischen 25 bis 125 Millionen Euro liegen. Im Vorjahr hatte er noch 445 Millionen Euro erreicht.

Nach dem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal haben die Aktien von Südzucker am Donnerstag nicht lange geschwächelt. Im frühen Handel sackten sie zwar um bis zu 3,3 Prozent ab, drehten aber zuletzt auf plus 7,66 Prozent nach oben.

Commerzbank-Analyst Michael Schäfer sprach von einem Hoffnungsschimmer am Zuckermarkt. Angesichts der Preiserholung könnte nun das Schlimmste vorüber sein, so der Experte. Der operative Verlust im dritten Quartal habe im Rahmen seiner Erwartungen gelegen.

Auch Experte John Ennis von Goldman Sachs rechnet nach dem Quartalsbericht allenfalls mit leicht sinkenden Markterwartungen. Insgesamt bleibt er mit seiner Verkaufsempfehlung aber klar negativ, rechnet mit zwei Verlustjahren und möglichen Dividendenausfällen.

