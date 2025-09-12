DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +0,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.940 +0,6%Euro1,1733 ±0,0%Öl67,33 +0,7%Gold3.644 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 SAP 716460 Infineon 623100 Alibaba A117ME Apple 865985 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China
Tesla-Aktie: Teslas visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene Tesla-Aktie: Teslas visionäres Airbag-Update spaltet die Nutzerszene
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Oppositionschef der Türkei droht Absetzung

15.09.25 06:25 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Die türkische Opposition kämpft angesichts einer Verhaftungswelle und zahlreicher Prozesse um ihr politisches Überleben. Am Montag richten sich alle Augen auf ein Verfahren in Ankara, das die Absetzung des Chefs der größten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, zur Folge haben könnte. Es geht laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu dabei um die Annullierung der Entscheidungen des Parteitags im Jahr 2023. Delegierte sollen bestochen worden sein, damit sie ihre Stimme für Özel abgeben.

Wer­bung

Die CHP-Parteiführung weist die Vorwürfe zurück. Sie argumentiert zudem, dass eigentlich die Wahlbehörde und nicht ein Gericht darüber entscheiden müsste, ob Abstimmungen bei Parteitagen rechtmäßig waren. Sollte das Gericht den Parteitag für ungültig erklären und Özel abgesetzt werden, würde das Beobachtern zufolge das Ende einer unabhängigen Opposition in der Türkei einleiten. Ob am Montag eine Entscheidung fällt, war zunächst unklar. Tausende CHP-Unterstützer gingen am Sonntagabend in Ankara auf die Straße./DP/zb