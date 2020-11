Linde kommt besser als erwartet durchs Quartal und erhöht Ausblick - Aktie deutlich stärker

Das bereinigte Nachsteuerergebnis aus fortgeführtem Geschäft erreichte im Quartal 1,14 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 13 Prozent zum Vorjahr. Analysten hatten hier mit 1,10 Milliarden Dollar gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,15 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,95 Dollar deutlich. Beim Umsatz wies Linde 6,85 Milliarden Dollar aus, das war zwar ein Rückgang von 2 Prozent zum Vorjahr, zum Vorquartal allerdings ein Wachstum von 7 Prozent.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen jetzt einen bereinigten Gewinn je Aktie im Bereich von 8,05 bis 8,10 Dollar. Das wäre ein Plus von 10 Prozent zum Vorjahr, bereinigt um Währungseinflüsse sogar ein Plus von 12 Prozent. Im Sommer hatte Linde für 2020 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie von 7,60 bis 7,80 US-Dollar in Aussicht gestellt.

Via XETRA steigt die Linde-Aktie derzeit um 2,97 Prozent auf 208,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Linde AG