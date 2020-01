Vivendi-Aktie legt zu: Vivendi veräußert 10-Prozentanteil von UMG an Tencent

Die Transaktion taxiere die Vivendi -Tochter mit einem Unternehmenswert von 30 Milliarden Euro für 100 Prozent der Anteile. Sie soll Ende der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden. Das Käuferkonsortium rund um Tencent besitze eine Option zum Erwerb weiterer 10 Prozent an UMG bis zum 15. Januar 2021.

Die Vivendi-Aktie kann am Donnerstag an der Börse in Paris aktuell um 1,67 Prozent zulegen auf 26,25 Euro.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: ERIC PIERMONT/AFP/Getty Images