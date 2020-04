Orascom Hotels and Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Orascom Hotels and Development hat am 12.04.2020 die Bücher zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,575 EGP. Im letzten Jahr hatte Orascom Hotels and Development einen Gewinn von 0,241 EGP je Aktie eingefahren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,543 EGP prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4,26 Milliarden EGP erwartet.

Redaktion finanzen.net