OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Zum Vortag unverändert notierte die OSRAM-Aktie um 01.08.2022 16:22:00 Uhr im HAM-Handel bei 53,50 EUR. In der Spitze legte die OSRAM-Aktie bis auf 53,70 EUR zu. Die OSRAM-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,10 EUR ab. Den HAM-Handel startete das Papier bei 53,10 EUR. Bisher wurden via HAM 164 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.10.2021 bei 58,40 EUR. Gewinne von 8,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 51,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 4,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OSRAM-Anleger erhielten im Jahr 2017 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,915 EUR aus.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 840,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 840,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte OSRAM am 03.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 07.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,12 EUR je Aktie belaufen.

