+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Mo, 17:58 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1785 +0,0% 1,1781 1,1771 +13,3%

EUR/JPY 169,32 -0,2% 169,71 169,70 +4,0%

EUR/CHF 0,9337 -0,1% 0,9345 0,9345 -0,2%

EUR/GBP 0,8577 -0,1% 0,8581 0,8579 +3,3%

USD/JPY 143,67 -0,3% 144,05 144,17 -8,2%

GBP/USD 1,3741 +0,1% 1,3731 1,3721 +9,6%

USD/CNY 7,1549 -0,0% 7,1566 7,1592 -0,5%

USD/CNH 7,1571 -0,0% 7,1588 7,1599 -2,3%

AUS/USD 0,6573 -0,1% 0,6580 0,6572 +5,7%

Bitcoin/USD 106.804,30 -0,3% 107.162,40 107.627,70 +13,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar-Index fiel um weitere 0,6 Prozent auf ein neues Dreijahrestief. Der Greenback steht kurz vor dem schwächsten ersten Halbjahr seit rund vier Jahrzehnten. "Die Erosion der Unabhängigkeit der Geldpolitik bedeutet, dass der Dollar mittelfristig langsam, aber sicher weiter nach unten driften sollte", so Pepperstone mit Blick auf die von Trump entfachte Nachfolgediskussion für US-Notenbankchef Jerome Powell.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,77 65,11 -0,5% -0,34 -9,6%

Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% 0,02 -11,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise gaben mit der andauernden Waffenruhe im Nahen Osten weiter nach. Es fehlten neue Impulse, hieß es. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 0,8 Prozent. Die Blicke richten sich nun auf das Treffen der Opec+ am Wochenende, bei dem erwartet wird, dass sich die Gruppe auf eine Erhöhung der Produktion im August um mindestens weitere 411.000 Barrel pro Tag einigen wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.329,04 3.302,88 +0,8% 26,16 +24,8%

Silber 30,70 30,64 +0,2% 0,06 +10,0%

Platin 1.155,15 1151,82 +0,3% 3,33 +30,4%

Kupfer 5,03 5,03 +0,0% 0,00 +23,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis holte einen Teil seiner Verluste vom Freitag wieder auf. Ein nachlassendes Sicherheitsbedürfnis der Anleger hatte das Edelmetall belastet. Die Feinunze verbesserte sich um 1,0 Prozent auf 3.308 Dollar. Gold hat in den ersten sechs Monaten des Jahres um mehr als 25 Prozent zugelegt - der größte Zugewinn seit 2007.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EINKAUFSMANAGERINDEX CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich im Juni auf 50,4 (Mai: 48,3) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

TANKAN-BERICH JAPAN

Die großen japanischen Konzerne zeigten sich im zweiten Quartal trotz der Zollsorgen etwas optimistischer, was die Erwartung von Zinserhöhungen wieder aufleben ließ. Der Hauptindex der vierteljährlichen Tankan-Umfrage der Bank of Japan (BoJ), die die Stimmung unter Japans großen Produzenten misst, stieg in den drei Monaten bis Ende Juni auf plus 13 Punkte nach 12 Punkten im Vorquartal. Damit hat sich der Index nach zwei Quartalen mit Rückgängen wieder verbessert. In einer Umfrage des Datenanbieters Quick hatten Ökonomen einen weiteren Rückgang auf plus 10 Punkte prognostiziert.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, mahnt zu Geduld bei der Zinsentwicklung. Es sei angemessen, dass die US-Notenbank die Zinsen dieses Jahr einmal senke, sagte Bostic in London. Das sei sein Basisszenario.

EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Ergebnis ihrer jüngsten Strategieprüfung beschlossen, keines der in den vergangenen Jahre genutzten geldpolitischen Instrumente zu verwerfen. Wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde zur Eröffnung des jährlichen geldpolitischen Forums in Sintra sagte, will die EZB diese Instrumente aber mit Bedacht einsetzen - nur so stark und so lange wie notwendig.

KONTRON

Die Congatec GmbH hat mittels Kapitalerhöhung 96 Prozent an der Kontron-Tochter Jumptec übernommen. Wie der im SDAX und TecDAX notierte IoT-Technologie-Anbieter mitteilte, hält Congatec - ein Portfoliounternehmen der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) - durch den Einstieg zudem 100 Prozent an den Tochtergesellschaften Kontron America Modules LLC, USA und Kontron Asia Embedded Design Sdn Bhd, Malaysis. Durch die Transaktionen, die bei Kontron zu Mittelzuflüssen von über 100 Millionen Euro führen werden, steigt das EBITDA von Kontron im zweiten Quartal um 50 bis 70 Millionen Euro.

BBVA

hält trotz der Auflagen durch die spanische Regierung an einer Übernahme der kleineren Konkurrentin Banco de Sabadell fest. Die spanische Großbank teilte mit, sie werde das Angebot für Sabadell nicht zurückziehen. Vergangene Woche hatte die spanische Regierung mitgeteilt, sie würde die feindliche Übernahme von Sabadell unter der Auflage freigeben, dass die beiden Banken für bis zu fünf Jahre rechtlich eigenständig blieben.

BOEING

Wie der US-Flugzeughersteller mitteilte, wird der amtierende CFO Brian West Mitte August durch Jesus "Jay" Malave, den ehemaligen Finanzchef von Lockheed Martin, abgelöst. West wird dem US-Konzern jedoch als Berater von CEO Kelly Ortberg erhalten bleiben.

