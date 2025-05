OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Mit einem Wert von 52,20 EUR bewegte sich die OSRAM-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der OSRAM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Hamburg-Handel nahezu unverändert bei 52,20 EUR. Kurzfristig markierte die OSRAM-Aktie bei 52,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die OSRAM-Aktie bis auf 52,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 6.388 OSRAM-Aktien.

Bei 53,00 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 46,00 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der OSRAM-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem OSRAM 840,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die OSRAM-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. OSRAM dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur OSRAM-Aktie

Spin-Offs als Kursbeschleuniger - Chancen für Börsianer

Halbleitermangel bremst ams OSRAM - ams-Aktie schwächer

ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX