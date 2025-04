OSRAM Aktie News: OSRAM behauptet sich am Mittwochvormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von OSRAM hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 52,00 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die OSRAM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Hamburg bei 52,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die OSRAM-Aktie bei 52,00 EUR. Bei 52,00 EUR markierte die OSRAM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 52,00 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Über Hamburg wurden im bisherigen Handelsverlauf 13 OSRAM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. Am 22.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

OSRAM ließ sich am 09.02.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 840,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte OSRAM am 31.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 07.05.2026.

