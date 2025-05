OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf OSRAM-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von OSRAM. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Hamburg-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 50,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von OSRAM nach unten. In der Hamburg-Sitzung verlor die Aktie um 15:43 Uhr 0,4 Prozent auf 50,80 EUR. Das Tagestief markierte die OSRAM-Aktie bei 50,80 EUR. Bei 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Hamburg-Handel. Bisher wurden via Hamburg 3.032 OSRAM-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. 4,33 Prozent Plus fehlen der OSRAM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,00 EUR fiel das Papier am 22.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 10,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte OSRAM am 09.02.2021. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 840,00 Mio. EUR im Vergleich zu 840,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte OSRAM am 31.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte OSRAM die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

