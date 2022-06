OSRAM Aktie News: OSRAM am Donnerstagnachmittag stabil

Mit einem Kurs von 54,00 EUR zeigte sich die OSRAM-Aktie im HAM-Handel um 23.06.2022 16:22:00 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die OSRAM-Aktie bei 54,10 EUR. Im Tief verlor die OSRAM-Aktie bis auf 53,90 EUR. Bei 53,90 EUR ging der Anteilsschein in den HAM-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 9.770 OSRAM-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 51,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die OSRAM-Aktie damit 5,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

OSRAM gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 03.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von OSRAM veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 07.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,34 EUR je Aktie in den OSRAM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: OSRAM