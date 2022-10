OSRAM Aktie News: OSRAM am Montagmittag kaum bewegt

Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im HAM-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 51,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die OSRAM-Aktie bei 51,90 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OSRAM-Aktie bisher bei 51,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,90 EUR. Zuletzt stieg das HAM-Volumen auf 268 OSRAM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OSRAM-Aktie somit 10,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.09.2022 (50,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 2,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem OSRAM seine Aktionäre 2017 mit 1,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR je Aktie ausschütten.

Am 09.02.2021 hat OSRAM die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OSRAM in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 840,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 840,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte OSRAM am 08.02.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 07.02.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,12 EUR je OSRAM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

