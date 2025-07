OSRAM Aktie News: OSRAM kommt am Mittag kaum vom Fleck

OSRAM im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von OSRAM. Kaum Ausschläge verzeichnete die OSRAM-Aktie im Hamburg-Handel und tendierte zuletzt bei 51,00 EUR.

Die OSRAM-Aktie wies um 11:41 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Hamburg-Handel notierte das Papier bei 51,00 EUR. Die OSRAM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,00 EUR. Die OSRAM-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Hamburg-Handel 10.310 OSRAM-Aktien.

Bei einem Wert von 53,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OSRAM-Aktie derzeit noch 3,92 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (46,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die OSRAM-Aktie 10,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 09.02.2021 hat OSRAM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2020 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 EUR, nach 0,17 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 840,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 840,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von OSRAM wird am 31.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der OSRAM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

