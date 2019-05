Osram-Aktie steigt mit vermeintlichem Kaufinteresse stark an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kurs von Osram schießt am Donnerstagnachmittag nach oben. Aktuell legt der Kurs 5,6 Prozent auf 28,88 Euro zu, in der Spitze wurden Kurse um 30,08 Euro aufgerufen - ein Plus von knapp 10 Prozent. Ein Händler verweist auf einen Bericht in "Börse Online". Dort wird spekuliert, dass die Beteiligungsgesellschaften Bain bzw. Carlyle in den kommenden Wochen ein Übernahmegebot von 35 Euro je Aktie vorlegen könnten. "Auch wenn die Spekulation nun bereits Monate alt ist, bewegt sie immer noch den Kurs", so ein Händler. Ein Unternehmenssprecher wollte die erneute Spekulation nicht kommentieren.

May 16, 2019 09:44 ET (13:44 GMT)