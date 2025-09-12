OTS: ADAPTEO / Adapteo sichert sich zwei Milliarden Euro für Expansion in der ...
Adapteo sichert sich zwei Milliarden Euro für Expansion in der
Kreislaufwirtschaft (FOTO)
Stockholm/Neu-Isenburg (ots) - Adapteo, führender Anbieter von modularen
Gebäudelösungen, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von zwei Milliarden
Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt aus einer Kombination von grünen
Privatplatzierungsanleihen, Bankdarlehen und revolvierenden Kreditlinien. Laut
Unternehmensangaben überstieg die Nachfrage von Banken und Investoren das
Volumen der Finanzierungsrunde um fast das Dreifache.
Das Unternehmen, das seit 2021 mehrheitlich zum Portfolio von Goldman Sachs
Asset Management (GSAM) gehört, positioniert sich mit seinen flexiblen
Gebäudelösungen als Vorreiter der Kreislaufwirtschaft. Modular errichtete
Gebäude von Adapteo können schnell aufgebaut, demontiert und an veränderte
Bedürfnisse von Schulen, Krankenhäusern oder Unternehmen angepasst werden.
Dadurch lassen sich Kosten senken und die Umweltbelastung deutlich reduzieren:
Der CO2-Fußabdruck einer wiederverwendeten Modulbauweise liegt nach Angaben des
Unternehmens um bis zu 96 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Bauprojekten.
"Das Versetzen von Gebäuden ist eine alte Technik, wir setzen sie nur im
industriellen Maßstab um. So tragen wir erheblich zur Nachhaltigkeit im
Bausektor bei", erklärt Johanna Persson, CEO von Adapteo.
In Deutschland ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bekannt durch
sein Engagement bei großen Infrastruktur-Projekten sowie bei Unternehmen aus den
unterschiedlichsten Branchen und der Startup-Szene. Das temporäre
Northvolt-Bürogebäude in Heide wurde beispielsweise innerhalb kürzester Zeit
errichtet und bezogen.
"Das Interesse der großen Infrastrukturprojekte an Interimslösungen
dokumentiert, dass zirkuläre Kreisläufe und auch die Wirtschaftlichkeit des
Konzepts attraktiv sind", resümiert Benjamin Schretter von Wohlgemuthheim,
Managing Director der Adapteo GmbH. "Wegen der kurzen Bauzeiten, der
Flexibilität, des hohen Komforts, der Funktionalität und durch das zirkuläre
System wächst die Nachfrage nach modularen Interimsgebäuden", beschreibt er die
Situation im Markt. Der Bedarf ist groß: Adapteo zufolge benötigen Kunden im
Durchschnitt zusätzliche Kapazitäten für rund sieben Jahre - ein Zeitraum, der
den üblichen Bau von Immobilien oft nicht rechtfertigt.
Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs
stammt nach Angaben des World Green Building Council aus dem Bauwesen - damit
zählt die Branche zu den größten Emittenten. Mit der neuen Finanzierung will
Adapteo seine nutzbare Gebäudefläche von derzeit 1,6 Millionen auf rund 2,4
Millionen Quadratmeter erweitern. Ein Großteil der Module besteht aus Holz,
einer in Nordeuropa seit langem etablierten Bauweise.
Goldman wurde 2021 Mehrheitsaktionär bei Adapteo, nachdem das Unternehmen
Anteile von Private-Equity-Firmen, darunter EQT Partners AB, übernommen hatte.
Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Jefferies Financial Group und NatWest
Group als Joint Debt Advisers begleitet, während Latham & Watkins die rechtliche
Beratung übernahm.
Der Markt für Miet- und Modullösungen wächst rasant: Laut Investec Plc erreichte
die Zahl der Übernahmen europäischer Anbieter durch Private Equity und
Finanzinvestoren 2024 ein Fünfjahreshoch. Regulatorische Initiativen der EU, die
auf längere Produktlebenszyklen, mehr Transparenz und nachhaltige
Beschaffungsprozesse abzielen, verstärken diesen Trend zusätzlich.
Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Kreislaufwirtschaft weltweit bis 2030
ein Wachstumspotenzial von bis zu 4,5 Billionen US-Dollar entfalten könnte.
Adapteo sieht sich als Teil dieser Entwicklung und will mit seinem Modell zu
einer ressourcenschonenderen Zukunft beitragen.
