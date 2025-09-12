OTS: ADAPTEO / Adapteo sichert sich zwei Milliarden Euro für Expansion in der ...

Adapteo sichert sich zwei Milliarden Euro für Expansion in der

Kreislaufwirtschaft (FOTO)

Stockholm/Neu-Isenburg (ots) - Adapteo, führender Anbieter von modularen

Gebäudelösungen, hat erfolgreich eine Finanzierung in Höhe von zwei Milliarden

Euro abgeschlossen. Das Kapital stammt aus einer Kombination von grünen

Privatplatzierungsanleihen, Bankdarlehen und revolvierenden Kreditlinien. Laut

Unternehmensangaben überstieg die Nachfrage von Banken und Investoren das

Volumen der Finanzierungsrunde um fast das Dreifache.

Das Unternehmen, das seit 2021 mehrheitlich zum Portfolio von Goldman Sachs

Asset Management (GSAM) gehört, positioniert sich mit seinen flexiblen

Gebäudelösungen als Vorreiter der Kreislaufwirtschaft. Modular errichtete

Gebäude von Adapteo können schnell aufgebaut, demontiert und an veränderte

Bedürfnisse von Schulen, Krankenhäusern oder Unternehmen angepasst werden.

Dadurch lassen sich Kosten senken und die Umweltbelastung deutlich reduzieren:

Der CO2-Fußabdruck einer wiederverwendeten Modulbauweise liegt nach Angaben des

Unternehmens um bis zu 96 Prozent niedriger als bei herkömmlichen Bauprojekten.

"Das Versetzen von Gebäuden ist eine alte Technik, wir setzen sie nur im

industriellen Maßstab um. So tragen wir erheblich zur Nachhaltigkeit im

Bausektor bei", erklärt Johanna Persson, CEO von Adapteo.

In Deutschland ist das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bekannt durch

sein Engagement bei großen Infrastruktur-Projekten sowie bei Unternehmen aus den

unterschiedlichsten Branchen und der Startup-Szene. Das temporäre

Northvolt-Bürogebäude in Heide wurde beispielsweise innerhalb kürzester Zeit

errichtet und bezogen.

"Das Interesse der großen Infrastrukturprojekte an Interimslösungen

dokumentiert, dass zirkuläre Kreisläufe und auch die Wirtschaftlichkeit des

Konzepts attraktiv sind", resümiert Benjamin Schretter von Wohlgemuthheim,

Managing Director der Adapteo GmbH. "Wegen der kurzen Bauzeiten, der

Flexibilität, des hohen Komforts, der Funktionalität und durch das zirkuläre

System wächst die Nachfrage nach modularen Interimsgebäuden", beschreibt er die

Situation im Markt. Der Bedarf ist groß: Adapteo zufolge benötigen Kunden im

Durchschnitt zusätzliche Kapazitäten für rund sieben Jahre - ein Zeitraum, der

den üblichen Bau von Immobilien oft nicht rechtfertigt.

Ein Drittel der weltweiten Treibhausgasemissionen und des Energieverbrauchs

stammt nach Angaben des World Green Building Council aus dem Bauwesen - damit

zählt die Branche zu den größten Emittenten. Mit der neuen Finanzierung will

Adapteo seine nutzbare Gebäudefläche von derzeit 1,6 Millionen auf rund 2,4

Millionen Quadratmeter erweitern. Ein Großteil der Module besteht aus Holz,

einer in Nordeuropa seit langem etablierten Bauweise.

Goldman wurde 2021 Mehrheitsaktionär bei Adapteo, nachdem das Unternehmen

Anteile von Private-Equity-Firmen, darunter EQT Partners AB, übernommen hatte.

Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Jefferies Financial Group und NatWest

Group als Joint Debt Advisers begleitet, während Latham & Watkins die rechtliche

Beratung übernahm.

Der Markt für Miet- und Modullösungen wächst rasant: Laut Investec Plc erreichte

die Zahl der Übernahmen europäischer Anbieter durch Private Equity und

Finanzinvestoren 2024 ein Fünfjahreshoch. Regulatorische Initiativen der EU, die

auf längere Produktlebenszyklen, mehr Transparenz und nachhaltige

Beschaffungsprozesse abzielen, verstärken diesen Trend zusätzlich.

Die Vereinten Nationen schätzen, dass die Kreislaufwirtschaft weltweit bis 2030

ein Wachstumspotenzial von bis zu 4,5 Billionen US-Dollar entfalten könnte.

Adapteo sieht sich als Teil dieser Entwicklung und will mit seinem Modell zu

einer ressourcenschonenderen Zukunft beitragen.

