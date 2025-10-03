DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.344 +0,4%Top 10 Crypto16,95 +3,0%Nas22.807 -0,2%Bitcoin104.365 +1,5%Euro1,1741 +0,2%Öl64,75 +0,7%Gold3.884 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F thyssenkrupp 750000 Alibaba A117ME BASF BASF11 D-Wave Quantum A3DSV9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Dow erstmals über 47.000 Punkten -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co. Trotz Blasengefahr: Wells Fargo rät zu Investition in KI-Aktien um NVIDIA, Palantir und Co.
Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt am Feiertag Verschnaufpause ein

03.10.25 18:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.378,8 PKT -43,8 PKT -0,18%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat nach der jüngsten Klettertour am Tag der Deutschen Einheit eine Verschnaufpause eingelegt. Dank eines freundlichen Starts überwand er zunächst zwar die Charthürde von 24.500 Punkten, an der es am Vortag nicht mehr weitergegangen war. Doch dann verließen ihn schnell die Kräfte. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag letztlich 0,18 Prozent auf 24.378,80 Punkte. Er behauptete damit aber ein Wochenplus von 2,7 Prozent - das höchste seit Anfang August. Das Rekordhoch von 24.639 Punkten aus dem Juli liegt weiter in greifbarer Nähe.

Wer­bung

Die Markteilnehmer hielten sich zurück und fokussierten sich auf die defensiven Branchen, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow das Marktgeschehen "Vereinzelt haben sich einige mutige Käufer für die Aktien aus den zyklischen Branchen gefunden." Davon hätten etwa die Aktien von BASF, Daimler Truck Continental und Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) profitiert.

Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen schloss vor dem Wochenende 0,66 Prozent höher mit 30.936,49 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent hoch. Die Leitindizes in Zürich und London zogen deutlicher an. In New York erzielten die wichtigsten Börsenbarometer allesamt Bestmarken.

Dies- wie jenseits des Atlantiks spielt der US-"Shutdown" - also der teilweise Arbeitsstillstand der dortigen Regierungsbehörden wegen der fehlenden Haushaltseinigung - für die Märkte weiterhin keine große Rolle. Dass deshalb wichtige US-Konjunkturdaten bis auf Weiteres nicht veröffentlicht werden, verstärkt eher die Erwartung einer weiteren US-Leitzinssenkung Ende Oktober.

Wer­bung

Aus Branchensicht blieben Stahlwerte europaweit gefragt. Analyst Tristan Gresser von der Investmentbank Exane BNP Paribas sorgte mit einem optimistischen Branchenkommentar für weiteren Auftrieb. Chinesische Stahlimporte hätten zwar ein Rekordhoch erreicht, die europäische Produktion liege am 25-Jahres-Tief und US-Zölle belasteten. Aber er wolle nicht schwarzmalen - alles andere als das, so Gresser. Denn mit ihrem protektionistischen Aktionsplan ändere die Europäische Union gerade die Spielregeln. Er geht daher "all in" im Bereich Karbonstahl.

Salzgitter (Salzgitter) stufte Gresser gleich doppelt von "Underperform" auf "Outperform" hoch. Die Aktien legten als klarer Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDAX um 10,7 Prozent zu und erklommen den höchsten Stand seit Juli 2023. thyssenkrupp lagen im MDax mit einem Plus von 5,5 Prozent vorn.

Die Aktien von HOCHTIEF setzten ihre Rekordjagd fort und schlossen 2,6 Prozent fester. Zur guten Stimmung für den Baukonzern trug ein Auftrag aus den USA bei. Die Investitions- und Holdinggesellschaft Haslam Sports Group und das zu ihr gehörende American-Football-Team Cleveland Browns beauftragten ein Gemeinschaftsunternehmen von Aecom Hunt und der Hochtief-Tochter Turner mit dem Bau des ersten geschlossenen Stadions im US-Bundesstaat Ohio.

Wer­bung

Papiere des Webhosters IONOS litten hingegen weiter unter Gewinnmitnahmen. Mit minus 3,4 Prozent waren sie klares Schlusslicht im MDax. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas hatte zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hingewiesen./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

Mehr zum Thema DAX 40

19:33Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
18:28Handelsschluss unterhalb der 24.500-Punkte-Marke: DAX verliert Juli-Rekordhoch etwas aus dem Blick
18:15DAX in KW 40: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
18:02ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt am Feiertag Verschnaufpause ein
17:57Handel in Frankfurt: DAX schließt mit Verlusten
17:53Aktien Frankfurt Schluss: Dax scheitert erneut an Hürde vor Rekordhoch
17:02Merck & Co's Options: A Look at What the Big Money is Thinking
16:00S&P 500: Das sind die wichtigsten charttechnischen Marken
mehr