OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / Asklepios Gruppe: Solides drittes ...

Asklepios Gruppe: Solides drittes Quartal 2025 - erfolgreiche

Platzierung von Social Schuldscheindarlehen stärkt Finanzierungsbasis

Hamburg (ots) -

- Zahl der Patient:innen steigt um 6,3% auf 2,9 Mio.

- Konzernumsatz beträgt EUR 4.770,1 Mio.

- Erfolgreiche Platzierung eines neuen Social Schuldscheindarlehens über EUR

600,0 Mio.

Die Asklepios Gruppe hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 eine

insgesamt solide operative Entwicklung verzeichnet. Trotz anspruchsvoller

gesundheitspolitischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl

der Patient:innen erneut gesteigert und das Konzernergebnis verbessert werden.

Parallel dazu setzte die Gruppe wichtige Impulse im Bereich nachhaltiger

Finanzierung.

Von Januar bis September 2025 versorgten die Gesundheitseinrichtungen der

Asklepios Gruppe insgesamt 2.915.971 Patient:innen (9M.2024: 2.742.439) - ein

Plus von rund 6,3% gegenüber dem Vorjahr. Während im stationären Bereich ein

moderater Zuwachs an Patient:innen zu beobachten ist, wird die Gesamtentwicklung

primär vom ambulanten Bereich getragen und reflektiert dessen Wachstum.

Der Konzernumsatz belief sich in den ersten neun Monaten auf EUR 4.770,1 Mio.

(9M.2024: EUR 4.350,8 Mio.), was einem Anstieg von 9,6% entspricht. Das

Konzernzwischenergebnis nach Steuern (EAT) erhöhte sich auf EUR 114,5 Mio.

(9M.2024: EUR 88,2 Mio.). Die Gesamtinvestitionen beliefen sich im

Berichtszeitraum auf EUR 302,8 Mio. (9M.2024: EUR 232,4 Mio.).

Am 29. Oktober 2025 hat die Asklepios Gruppe ein Social Schuldscheindarlehen in

Höhe von EUR 600,0 Mio. erfolgreich platziert. Die Emission unter dem Social

Finance Framework dient der frühzeitigen Refinanzierung von Fälligkeiten in den

Jahren 2025 bis 2027 und wurde sowohl von Bestands- als auch von internationalen

Investoren gezeichnet. Mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren sowie einem

Anteil von 52 % internationalen Investoren konnte das Fälligkeitenprofil

optimiert und die Investorenbasis weiter diversifiziert werden.

Hafid Rifi, CFO der Asklepios Gruppe, erklärt:

"Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die strategische

Weiterentwicklung unseres Finanzierungsportfolios und die aktive Steuerung

unserer Fälligkeiten. Besonders erfreulich ist das starke Interesse

internationaler Investoren, das das Vertrauen in unseren nachhaltigen Kurs

eindrucksvoll unterstreicht."

Über Asklepios

Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von

Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe

steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem

klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer

Verantwortung. Aktuell verfügt die Asklepios Gruppe bundesweit über rund 160

Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen,

Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische

Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im

Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in den

Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt mehr

als 70.000 Mitarbeiter:innen.

Die Quartalsmitteilung ist ab heute unter Asklepios - Publikationen (https://www

.asklepios.com/konzern/unternehmen/investor-relations/publikationen#berichtersta

ttung) abrufbar.

