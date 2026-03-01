OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT) / Deutsche ...
Deutsche Futtermittelwirtschaft bestätigt Aufwärtstrend /
Wirtschaftszahlen von 2025 zeigen unterschiedliche Zuwächse in allen
Produktsegmenten
Bonn (ots) - Die Mischfutterproduktion verzeichnet in 2025 wie im Vorjahr erneut
leichte Gewinne. Die Umsatzmengen im Kalenderjahr 2025 stiegen um 2,94 Prozent
auf 22,5 Millionen Tonnen (+643.000 Tonnen). Das gab der Deutsche Verband
Tiernahrung e. V. (DVT) auf seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag bekannt.
Die veröffentlichten Zahlen basieren auf den von der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung (BLE) erhobenen Daten. Der Anstieg beim Mischfutter
wurde in 2025 vor allem in den Produktsegmenten Rinder (+3,89 Prozent), Kälber
(+8,9 Prozent) und Legehennen (+4,04 Prozent) beeinflusst. Im Schweinesegment
verzeichnete die deutsche Futtermittelwirtschaft einen Anstieg von nur 1,57
Prozent.
Die Mengenabsatzzahlen konnten in den Produktionsregionen Deutschlands in
unterschiedlichem Umfang zulegen: In der Region Nord*, die den Großteil der
Mischfutterproduktion in Deutschland stellt, ist ein leichter Zuwachs auf rund
16,2 Millionen Tonnen zu verzeichnen (+2,62 Prozent). In der Region Süd stieg
der Anteil deutlich auf rund 3 Millionen Tonnen (+3,39 Prozent) im Vergleich zum
Vorjahr, im Osten blieb die Produktion in etwa gleich mit rund 3,2 Millionen
Tonnen. Die Mineralfuttermenge in Deutschland stieg um 5,34 Prozent und liegt
2025 bei rund 643.700 Tonnen.
2025 lagen die Ausgaben der Landwirtschaft für Futtermittel insgesamt laut der
ersten Schätzung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bei
9,8 Mrd. Euro (ohne Umsatzsteuer). Die Ausgaben für Mischfutter nahmen dabei mit
86 Prozent den größten Anteil mit 8,4 Mrd. Euro ein. Die Ausgaben für
Einzelfuttermittel lagen im Jahr 2025 bei 1,3 Mrd. Euro. Getreide machte mit 663
Mio. Euro den größten Anteil aus, gefolgt von den Koppelprodukten Ölkuchen und
Ölschrote mit 496 Mio. Euro.
Über den DVT
Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger
Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,
Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und
damit handeln.
*Region Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,
Nordrhein-Westfalen / Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland / Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen
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