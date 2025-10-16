OTS: Kemény Boehme Consultants / KBC übernimmt Horyzn.io und stärkt digitale ...
KBC übernimmt Horyzn.io und stärkt digitale sowie KI-Kompetenz im
Kundenerlebnis (FOTO)
München (ots) - Kemény Boehme Consultants (KBC) hat die auf digitale
Transformation, Data & KI sowie Customer Experience spezialisierte
Boutique-Beratung Horyzn.io vollständig übernommen.
Die beiden Unternehmen blicken auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit seit dem
Jahr 2021 zurück - insbesondere in Projekten im Automotive- und Industriesektor.
Im Zuge der Übernahme wird Horyzn.io künftig unter dem Namen "Horyzn - KBC
Center for Digital Transformation" als eigenständige Einheit innerhalb von KBC
weitergeführt.
Mit dieser Akquisition stärkt KBC gezielt seine Beratungsangebote in den
Bereichen digitale Frontend-Transformation, datengetriebene Geschäftsmodelle,
Automatisierung und künstliche Intelligenz.
Die Leitung übernimmt Marc Perbix, Senior Partner bei KBC, als neuer
Geschäftsführer.
Die bisherigen Geschäftsführer von Horyzn.io, Markus Lenker und Philipp Raasch,
bleiben ebenfalls in der Geschäftsführung aktiv und werden gemeinsam mit Marc
Perbix die Weiterentwicklung der Marke verantworten.
Die operative Struktur von Horyzn.io bleibt damit erhalten und wird unter neuer
strategischer Führung fortgeführt.
" Wir freuen uns, gemeinsam mit KBC das nächste Kapitel für Horyzn.io
aufzuschlagen. Unsere Ausrichtung bleibt klar: digitale, nutzerzentrierte
Lösungen mit technologischem Tiefgang. Mit KBC gewinnen wir strategische Stärke
- ohne unseren Beratungsstil zu verändern ", so Markus Lenker, Mitgründer und
Geschäftsführer von Horyzn.io.
" Unsere langjährige Zusammenarbeit mit Horyzn.io war von hoher inhaltlicher
Qualität und fachlicher Passung geprägt. Die Übernahme ist ein logischer
nächster Schritt, um diese digitale und KI-getriebene Kompetenz langfristig im
KBC-Portfolio zu verankern ", erklärt Felix Feuerbach, geschäftsführender
Partner bei KBC.
" Horyzn.io ergänzt unser Angebot im Bereich digitaler Transformation ideal -
insbesondere dort, wo datenbasierte Innovation, künstliche Intelligenz und
Industrieexpertise zusammenwirken müssen ", so Marc Perbix, der die künftige
Entwicklung verantwortet.
Die Übernahme unterstreicht KBCs strategisches Ziel, KI-gestützte und digital
orientierte Kompetenzfelder weiter auszubauen - nicht über kurzfristiges
Wachstum, sondern durch gezielte, inhaltliche Verstärkung.
Im Mittelpunkt steht dabei die Verbindung von Technologie und
betriebswirtschaftlicher Exzellenz - mit dem Anspruch, operativen Mehrwert für
Industrie-, Mobilitäts- und Technologiekunden zu schaffen.
Über KBC - Kemény Boehme Consultants SE
KBC ist eine international tätige, inhabergeführte Managementberatung mit Sitz
in München. Seit 2007 entwickelt und implementiert KBC maßgeschneiderte Lösungen
für führende Konzerne und den gehobenen Mittelstand - insbesondere in den
Branchen Automotive, Aerospace & Defence, Industrial sowie weiteren
technologieorientierten Industrien.
Mit einem praxisnahen, interdisziplinären Ansatz vereint KBC technisches
Verständnis, betriebswirtschaftliche Exzellenz und Data & KI-Kompetenz.
Die fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Strategy, Business
Transformation, Operational Excellence sowie Data & KI - mit besonderer
Expertise in Product Development, Supply Chain Management sowie Sales & After
Sales. Im Fokus stehen stets messbare Ergebnisse und nachhaltige Wirkung.
Innovation ist ein zentraler Treiber bei KBC.
Mit BOLD - KBC Center for Innovation werden zukunftsweisende Ideen entlang der
gesamten Wertschöpfungskette entwickelt und vorangetrieben.
Mit HORYZN - KBC Center for Digital Transformation wird dieser Anspruch nun
durch digitale und KI-getriebene Exzellenz ergänzt.
KBC zählt zu den führenden Beratungen in Deutschland und ist mehrfach als "Great
Place to Work®" ausgezeichnet.
