OTS: KfW / KfW-Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur in ...
KfW-Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur in Zusammenarbeit
mit der Deutschen Bank: Teilnehmende mit global investiertem Kapital
von mehr als zehn Billionen Euro
Frankfurt am Main (ots) -
- Großes Interesse deutscher und internationaler Investoren an Energie- und
Infrastrukturprojekten
- Austausch von 50 institutionellen Investoren mit Finanzwirtschaft,
Energieunternehmen und Politik - rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr
- Insgesamt 200 Teilnehmende sowie rund 60 bilaterale Gespräche
- Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
Großes Interesse an der zweiten KfW-Kapitalmarktkonferenz Energie und
Infrastruktur in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank: Rund 200 Teilnehmende,
darunter 50 deutsche und internationale institutionelle Investoren, haben mit
der Finanz- und Energiewirtschaft sowie der Politik in Frankfurt am Main
aktuelle Investitionsmöglichkeiten im Energiesektor und in Infrastruktur in
Deutschland erörtert - rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Das global
investierte Kapital der Teilnehmenden beträgt mehr als zehn Billionen Euro - und
beweist das große Interesse am Standort Deutschland.
Ziel der KfW-Kapitalmarktkonferenz Energie und Infrastruktur unter der
Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie war es, den
Austausch unter den Akteuren zu vertiefen. Aus persönlichen Begegnungen sollen
konkrete Projekte werden. Dazu dienten auch die rund 60 bilateralen Gespräche,
die von der KfW aufgesetzt wurden und am Rande der Konferenz stattfanden.
Die zweite Kapitalmarktkonferenz sollte ein Signal der Kontinuität an Investoren
senden. Für die Chancen des 'Investment Case Deutschland' braucht es nach
Ansicht von KfW und Deutscher Bank einen starken Kapitalmarkt. Dieser wird bei
der Finanzierung auf dem Energiemarkt und von Infrastruktur künftig eine noch
wichtigere Rolle spielen.
Vor Ort dabei waren Investoren aus Deutschland und der EU, Norwegen, Schweiz,
Vereinigtem Königreich, Australien, Japan, Kanada, Singapur und USA. Seit der
ersten Veranstaltung im Sommer vorigen Jahres gab es namhafte Investitionen in
die deutsche Energie-Infrastruktur - etwa aus Kanada, den Niederlanden,
Norwegen, Singapur und den USA.
Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank:
"Privates Kapital ist der Schlüssel, um unsere Energieversorgung und unsere
Infrastruktur insgesamt zu modernisieren und das Potenzial unserer Wirtschaft
freizusetzen. Wir sehen ein großes Interesse internationaler Investoren am
Standort Deutschland. Nun gilt es, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu
schaffen - dazu gehört es, unseren Kapitalmarkt auf nationaler und europäischer
Ebene zu stärken. Als Deutsche Bank wollen wir mit unserer Expertise und unserem
globalen Netzwerk dazu beitragen, unseren Heimatmarkt mit den internationalen
Finanzmärkten zu vernetzen und so mehr Investitionen und Wachstum zu
ermöglichen. Dann sehen wir gute Chancen für unser Land, wieder nachhaltig
höhere Wachstumsraten zu erreichen."
Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW:
"Von dieser Konferenz gehen wichtige Impulse für eine bezahlbare, sichere und
saubere Energieversorgung in Deutschland aus. Für die notwendigen Investitionen
für den Ausbau und die Modernisierung unserer Infrastruktur sind erhebliche
Investitionen in den kommenden Jahren erforderlich. Staatliches Kapital alleine
wird nicht reichen, sondern wir müssen deutlich mehr privates Kapital
mobilisieren. Deutschland muss neben dem Erreichen der Klimaziele verstärkt die
Wirtschaftlichkeit der Energieversorgung in den Fokus nehmen, um die
Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts zu erhalten. Entscheidend sind dabei
die Kosten des Gesamtsystems aus Erzeugung, Transport und Speicherung, um
verlässlich die erforderlichen Energiemengen bereitzustellen. Nur eine
Energiepolitik, die pragmatisch, technologieoffen und marktorientiert gestaltet
ist, verbindet Klimaneutralität mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Dafür
braucht es klare und verlässliche Rahmenbedingungen sowie einen realistischen
Blick auf den Finanzierungsbedarf."
Statement von Stefan Wintels beim Pressegespräch zur Capital Markets Conference
on Energy Transition am 03. Dezember 2025 (https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Ak
tuelles/CMC-2025/CMCET_Wintels_Statement_de.pdf)
