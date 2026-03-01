OTS: News Media Coalition / News Media Coalition (NMC): Strategieerklärung zu ...

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News Media Coalition (NMC): Strategieerklärung zu
Primärquellenjournalismus
New York (ots) - Die News Media Coalition (NMC), ein Zusammenschluss von
Verlagen und nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen, hat eine
Strategieerklärung im Kampf gegen Desinformation veröffentlicht. Die NMC
bezeichnet den Primärquellenjournalismus (Primary Source Journalism, PSJ) als
eine Grundlage für das Verständnis aktueller Ereignisse, von Gemeinschaften und
der Welt insgesamt. Unter Primärquellenjournalismus versteht die News Media
Coalition die alltägliche, unverzichtbare und auf Augenzeugenberichten
basierende Nachrichtenbeschaffung durch Reporter, Pressefotografen und
Videojournalisten.
Das "Framework for PSJ" legt neun Bedingungen fest, unter denen die
Berichterstattung vor Ort geschehen kann. Dazu gehören: Der Zugang zu
berichtenswerten Ereignissen, die Anerkennung des Aufwands und der
Investitionen, die hinter der Berichterstattung stehen, sowie die Beseitigung
von Hindernissen für eine sich weiterentwickelnde Berichterstattung und
Nachrichtenverbreitung.
"In vielen Kreisen wächst zunehmend die Erkenntnis, dass hochwertiger,
origineller Nachrichtenjournalismus eine so wertvolle Ressource ist, dass er
durch gezielte Maßnahmen gefördert, unterstützt und gestärkt werden muss", sagte
Andrew Moger, Geschäftsführer des NMC. "Primärquellenjournalismus ist der
Rohstoff der Wahrheit."
"Das bedeutet, dass Regierungen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und
die Gesellschaft insgesamt dafür sorgen müssen, dass Journalisten vor Ort und in
den Redaktionen jede Gelegenheit erhalten, das zu sehen, was sie sehen müssen,
den Zugang zu den gesuchten Informationen erhalten und für ihre Arbeit
respektiert werden."
Moger fügte hinzu: "Ein Ende der Herabwürdigung professioneller
Nachrichtenjournalisten, ein Ende der Vorstellung, dass die Verbreitung von
PR-Material die ganze Geschichte darstellt, und ein Ende der Ausgrenzung von
Nachrichtenjournalisten von Nachrichtenereignissen und legitimen Recherchen."
"Der Widerstand von repräsentativen Organisationen der Nachrichtenbranche in
einigen Ländern und in bestimmten Nachrichtenumfeldern ist zu begrüßen. Unter
Achtung der Unabhängigkeit der Redakteure ist die NMC der Ansicht, dass es eines
stärker vernetzten und ganzheitlichen Ansatzes über Ländergrenzen und
Nachrichtenkulturen hinweg bedarf, um den Primärquellenjournalismus zu schützen.
Unser Rahmenwerk ist ein Anfang."
Primärquellenjournalismus bezeichnet die Berichterstattung über berichtenswerte
Ereignisse durch ausgebildete Journalisten mit dem Ziel, die Gesellschaft besser
zu informieren. Die Erstellung von schriftlichen Berichten, Fotos und
Videomaterial setzt voraus, dass Journalisten Nachrichtenereignisse von
öffentlichem Interesse miterleben und Zugang zu Informationen darüber erhalten
können. Primärquellenjournalismus erfordert besondere journalistische
Fähigkeiten und entspricht den Verhaltenskodizes der Branche.
Über die NMC:
Die News Media Coalition (NMC) ist eine internationale Branchenorganisation von
Nachrichtenverlagen und Anbietern von Nachrichtenagentur-Inhalten, die einen
bedeutenden Teil des globalen Nachrichtenmediensektors repräsentiert. Die NMC
unterstützt auf dynamische und einzigartige Weise die Content-Strategien dieser
Nachrichtenunternehmen, indem sie unabhängige Möglichkeiten der
Nachrichtenbeschaffung sichert, dafür sorgt, dass ihre gesetzlichen Rechte an
geistigem Eigentum respektiert werden - und willkürliche Regeln in Frage stellt,
wie beispielsweise restriktive Akkreditierungsverfahren, die von Veranstaltern
von Events von hohem öffentlichem Interesse wie Sport-, Showbusiness-, Kultur-
und gesellschaftlichen Veranstaltungen auferlegt werden. So arbeitet die NMC
beispielsweise in zahlreichen Ländern weltweit im Rahmen eines strukturierten
Dialogs mit Sportverbänden und Veranstaltungsorganisatoren zusammen, um
Best-Practice-Vereinbarungen für die journalistische Arbeit ihrer Mitglieder und
die Freiheit der Berichterstattung auszuhandeln. Die NMC wurde 2008 in New York
gegründet, zunächst mit Unterstützung britischer Verlage und internationaler
Nachrichtenagenturen, und arbeitet mit anderen Branchenverbänden der
Nachrichtenbranche zusammen, wobei der Schwerpunkt auf den Anforderungen des
Primärquellenjournalismus liegt.
Pressekontakt:
Andrew Moger, NMC Chief Executive, via:
E: mailto:andy@newsmediacoalition.org
Tel: +44 (0) 7836 572273
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182189/6237735
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