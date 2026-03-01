OTS: News Media Coalition / News Media Coalition (NMC): Strategieerklärung zu ...

News Media Coalition (NMC): Strategieerklärung zu

Primärquellenjournalismus

New York (ots) - Die News Media Coalition (NMC), ein Zusammenschluss von

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Verlagen und nationalen und internationalen Nachrichtenagenturen, hat eine

Strategieerklärung im Kampf gegen Desinformation veröffentlicht. Die NMC

bezeichnet den Primärquellenjournalismus (Primary Source Journalism, PSJ) als

eine Grundlage für das Verständnis aktueller Ereignisse, von Gemeinschaften und

der Welt insgesamt. Unter Primärquellenjournalismus versteht die News Media

Coalition die alltägliche, unverzichtbare und auf Augenzeugenberichten

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basierende Nachrichtenbeschaffung durch Reporter, Pressefotografen und

Videojournalisten.

Das "Framework for PSJ" legt neun Bedingungen fest, unter denen die

Berichterstattung vor Ort geschehen kann. Dazu gehören: Der Zugang zu

berichtenswerten Ereignissen, die Anerkennung des Aufwands und der

Investitionen, die hinter der Berichterstattung stehen, sowie die Beseitigung

von Hindernissen für eine sich weiterentwickelnde Berichterstattung und

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Nachrichtenverbreitung.

"In vielen Kreisen wächst zunehmend die Erkenntnis, dass hochwertiger,

origineller Nachrichtenjournalismus eine so wertvolle Ressource ist, dass er

durch gezielte Maßnahmen gefördert, unterstützt und gestärkt werden muss", sagte

Andrew Moger, Geschäftsführer des NMC. "Primärquellenjournalismus ist der

Rohstoff der Wahrheit."

"Das bedeutet, dass Regierungen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und

die Gesellschaft insgesamt dafür sorgen müssen, dass Journalisten vor Ort und in

den Redaktionen jede Gelegenheit erhalten, das zu sehen, was sie sehen müssen,

den Zugang zu den gesuchten Informationen erhalten und für ihre Arbeit

respektiert werden."

Moger fügte hinzu: "Ein Ende der Herabwürdigung professioneller

Nachrichtenjournalisten, ein Ende der Vorstellung, dass die Verbreitung von

PR-Material die ganze Geschichte darstellt, und ein Ende der Ausgrenzung von

Nachrichtenjournalisten von Nachrichtenereignissen und legitimen Recherchen."

"Der Widerstand von repräsentativen Organisationen der Nachrichtenbranche in

einigen Ländern und in bestimmten Nachrichtenumfeldern ist zu begrüßen. Unter

Achtung der Unabhängigkeit der Redakteure ist die NMC der Ansicht, dass es eines

stärker vernetzten und ganzheitlichen Ansatzes über Ländergrenzen und

Nachrichtenkulturen hinweg bedarf, um den Primärquellenjournalismus zu schützen.

Unser Rahmenwerk ist ein Anfang."

Primärquellenjournalismus bezeichnet die Berichterstattung über berichtenswerte

Ereignisse durch ausgebildete Journalisten mit dem Ziel, die Gesellschaft besser

zu informieren. Die Erstellung von schriftlichen Berichten, Fotos und

Videomaterial setzt voraus, dass Journalisten Nachrichtenereignisse von

öffentlichem Interesse miterleben und Zugang zu Informationen darüber erhalten

können. Primärquellenjournalismus erfordert besondere journalistische

Fähigkeiten und entspricht den Verhaltenskodizes der Branche.

Über die NMC:

Die News Media Coalition (NMC) ist eine internationale Branchenorganisation von

Nachrichtenverlagen und Anbietern von Nachrichtenagentur-Inhalten, die einen

bedeutenden Teil des globalen Nachrichtenmediensektors repräsentiert. Die NMC

unterstützt auf dynamische und einzigartige Weise die Content-Strategien dieser

Nachrichtenunternehmen, indem sie unabhängige Möglichkeiten der

Nachrichtenbeschaffung sichert, dafür sorgt, dass ihre gesetzlichen Rechte an

geistigem Eigentum respektiert werden - und willkürliche Regeln in Frage stellt,

wie beispielsweise restriktive Akkreditierungsverfahren, die von Veranstaltern

von Events von hohem öffentlichem Interesse wie Sport-, Showbusiness-, Kultur-

und gesellschaftlichen Veranstaltungen auferlegt werden. So arbeitet die NMC

beispielsweise in zahlreichen Ländern weltweit im Rahmen eines strukturierten

Dialogs mit Sportverbänden und Veranstaltungsorganisatoren zusammen, um

Best-Practice-Vereinbarungen für die journalistische Arbeit ihrer Mitglieder und

die Freiheit der Berichterstattung auszuhandeln. Die NMC wurde 2008 in New York

gegründet, zunächst mit Unterstützung britischer Verlage und internationaler

Nachrichtenagenturen, und arbeitet mit anderen Branchenverbänden der

Nachrichtenbranche zusammen, wobei der Schwerpunkt auf den Anforderungen des

Primärquellenjournalismus liegt.

Pressekontakt:

Andrew Moger, NMC Chief Executive, via:

E: mailto:andy@newsmediacoalition.org

Tel: +44 (0) 7836 572273

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182189/6237735

OTS: News Media Coalition