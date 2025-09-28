OTS: PLAN-B NET ZERO / PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe ...
PLAN-B NET ZERO AG schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 4,5 CHF Mio.
erfolgreich ab
Zug (ots) - Die PLAN-B NET ZERO AG, ein innovatives Greentech-Unternehmen im
Bereich Neo Energy, hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung über CHF 4,5 Millionen
durchgeführt. Das Aktienkapital beläuft sich nun auf CHF 5,0 Millionen. So
schafft PLAN-B NET ZERO eine solide Grundlage für die weitere Expansion.
Die neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung vollständig von
bestehenden Altaktionären gezeichnet. Damit zeigt die PLAN-B NET ZERO AG auch
weiterhin Stabilität in ihrer Aktionärsstruktur und unterstreicht ihre
Unabhängigkeit. Zugleich schafft die Kapitalmaßnahme die notwendige
Flexibilität, künftig weitere Investoren in den Cap Table aufzunehmen.
"Die Kapitalerhöhung ist ein eindeutiges Vertrauenssignal unserer Investoren in
die Strategie und das Management von PLAN-B NET ZERO", betont Bradley Mundt,
Gründer und CEO. "Mit diesem Schritt schaffen wir die Basis, um unsere
Marktposition in den drei Fokusbereichen Bereichen Energy Supply,
Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) sowie Softwareentwicklung und Big Data
konsequent auszubauen."
Das zusätzliche Eigenkapital dient der Umsetzung des ambitionierten
Wachstumskurses. PLAN-B NET ZERO verfolgt das Ziel, den Energiemarkt neu zu
definieren: Weg vom reinen Versorgungsmodell, hin zu einer datengetriebenen
Community-Plattform, die nachhaltige Energieversorgung mit Lifestyle-Elementen,
Gamification und KI-basierten Services als "Neo Energy" nach dem Vorbild von
Neobanken wie Revolut verbindet.
Über PLAN-B NET ZERO
PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das
Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum
Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO
bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden
und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab,
einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der
Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.
