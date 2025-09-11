OTS: Verband der Sparda-Banken e.V. / Sparda-Gruppe legt stabiles ...

Sparda-Gruppe legt stabiles Jahresergebnis für 2024 vor: Kreditvergabe

zieht an, Fondsgeschäft um ein Drittel ausgebaut, Jahresüberschuss

deutlich gesteigert

Frankfurt (ots) - Trotz weiterhin angespannter gesamtwirtschaftlicher Lage in

Deutschland hat die Gruppe der Sparda-Banken das Geschäftsjahr 2024 mit einem

zufriedenstellenden Ergebnis abgeschlossen. Die Bilanzsumme der Gruppe ist

erneut gestiegen, das Kreditvolumen wurde insbesondere im Bereich der

Wohnbaufinanzierung weiter ausgebaut.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

- Kumulierte Bilanzsumme steigt auf 86,4 Mrd. EUR

- Jahresüberschuss vor Steuern steigt auf 200,4 Mio. EUR

- Zinsüberschuss liegt bei rund 1,1 Mrd. EUR

- Kreditneugeschäft steigt auf 7,2 Mrd. EUR

- Provisionsüberschuss stabil bei 301,5 Mio. EUR

- Kundeneinlagen steigen auf 76,0 Mrd. EUR

- Wohnbaufinanzierung bleibt mit 91% der Kundenforderungen dominierender

Kreditbereich

"Die Sparda-Banken haben gezeigt, dass sie ein robustes Geschäftsmodell haben

und trotz eines wirtschaftlich fordernden Umfelds in der Lage sind, gute

Ergebnisse erzielen. Die Kundinnen und Kunden vertrauen auf dieses solide

Fundament und die Leistungen unserer Häuser. Das genossenschaftliche Modell

bewährt sich auch in unruhigen Zeiten", sagt Florian RENTSCH,

Vorstandsvorsitzender des Verbands der Sparda-Banken.

Der Jahresüberschuss nach Steuern beläuft sich auf rund 92,7 Mio. EUR, was einer

Steigerung von 20,1% gegenüber dem Vorjahr (2023: 76,7 Mio. EUR) entspricht.

Maßgeblich für diesen Sprung nach oben ist unter anderem das höhere

Bewertungsergebnis. Der Zinsüberschuss liegt mit rund 1,1 Mrd. EUR

erwartungsgemäß leicht unter dem Vorjahreswert. Das Provisionsergebnis ist mit

301,5 Mio. EUR nahezu unverändert zum Vorjahr (2023: 302,6 Mio. EUR). Das

Fondsgeschäft, das weit überwiegend über die Union Investment vermittelt wird,

stieg auf 2,4 Mrd. EUR (2023: 1,8 Mrd. EUR). Beim Bausparen haben die

Sparda-Banken rund 1,3 Mrd. EUR vermittelt (2023: 1,5 Mrd. EUR).

Beim Betriebsergebnis nach Bewertung hat die Gruppe mit 344,7 Mio. EUR im

Vergleich zu 2023 (306,8 Mio. EUR) zugelegt. Gleichzeitig führte die Reduktion

außerordentlicher Belastungen zu einer Ergebnisverbesserung. Der

Verwaltungsaufwand ist trotz fortlaufendem Aufwand für die Wechsel des

IT-Dienstleisters von einigen Sparda-Banken mit rund 1,1 Mrd. EUR stabil

geblieben.

Die Sparda-Banken liegen zum Jahresende 2024 bei rund 3,7 Millionen Kunden und

3,1 Millionen Mitgliedern. Zwar verzeichnete die Gruppe einen Rückgang der

Mitgliederzahl um 1,8%, doch setzte sich der Trend einer sich verlangsamenden

Abnahme fort. So gab es 50% weniger Kündigungen, die Zahl der Neuzugänge stieg

um 20%. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Mitgliederschwund deutlich gebremst

werden (2023: -2,5%), die Mitgliederquote blieb unverändert bei 84%. "Wir haben

unsere im Jahr 2023 intensivierten Markenaktivitäten für mehr Sichtbarkeit der

Sparda-Gruppe seither fortgesetzt, unter anderem mit einer neuen Social-Media

Kampagne mit Spitzensportler Mathias Mester und einem Employer-Branding Paket,

das auf die Gewinnung von Fachkräften einzahlt. Im Jahr 2026 wollen wir die

nationalen Markenaktivitäten der Sparda-Banken weiter ausbauen und damit die

bestehenden sehr guten Aktivitäten auf regionaler Ebene ergänzen", sagt

Vorstandsvorsitzender Florian RENTSCH.

Steigende Kundeneinlagen - hervorragende Entwicklung im Kreditneugeschäft und im

Fondsgeschäft

Die Kundeneinlagen liegen zum Stichtag bei 76,0 Mrd. EUR. Die Steigerung beträgt

2,8 Mrd. EUR (3,8%) gegenüber dem Vorjahr. Die Kundenkredite der Sparda-Gruppe

sind im Jahr 2024 rund 1,4 Mrd. EUR auf insgesamt 48,4 Mrd. EUR gestiegen, was

einem Zuwachs von knapp 3% entspricht. Nach wie vor liegt der Fokus hierbei auf

der Wohnbaufinanzierung, die mit 55,3% den größten Anteil an der Bilanzsumme hat

und 91% der Kundenforderungen ausmacht.

Vor allem im Kreditneugeschäft (+20% gegenüber 2023 auf 7,2 Mrd. EUR) und im

Fondsgeschäft (Steigerung des Volumens um rund 34% auf 2,4 Mrd. EUR) konnten die

Sparda-Banken punkten. "Die Zahlen zeigen, dass die Kundinnen und Kunden den

Sparda-Banken bei ganz wesentlichen Entscheidungen des Lebens - bei der

Finanzierung einer Immobilie oder der Geldanlage zur Altersvorsorge - großes

Vertrauen entgegenbringen. Das ist für unsere Gruppe eine große Anerkennung und

Verantwortung, die wir äußerst ernst nehmen", so Vorstand Uwe STERZ.

Starke Eigenkapitalausstattung - hohe Solidität der Gruppe

Die Eigenkapitalausstattung in der Gruppe wurde weiter gestärkt. Mit einem

Zuwachs von 1,6% erhöhte sich das bilanzielle Eigenkapital auf 4,5 Mrd. EUR. Das

zusammengefasste Kernkapital liegt bei 5,9 Mrd. EUR, was einer zusammengefassten

Kernkapitalquote von 18,1% entspricht. "Diese Kennzahlen unterstreichen die

Widerstandsfähigkeit und Krisenfestigkeit der Sparda-Gruppe", so STERZ.

Digitalisierung und Transformation weiter im Fokus

Im Rahmen der laufenden IT-Transformation schreitet die Migration der

Sparda-Banken zur Atruvia AG, dem zentralen genossenschaftlichen

IT-Dienstleister in Deutschland, weiter voran. Die Sparda-Banken Ostbayern und

Augsburg (2024) sowie München, Hessen, Nürnberg und zuletzt Baden-Württemberg

(2025) haben ihre IT bereits erfolgreich umgestellt. Die Sparda-Bank West sieht

die Neuausrichtung für den Herbst 2025 vor. Bis Ende des Jahres haben alle

Sparda-Banken den Umzug ihrer IT auf die Systeme der Atruvia vollzogen.

Zeit für politische Impulse ist jetzt - Bürokratische Entlastungen nutzen

Wirtschaft und Verbrauchern

Positiv bewertet der Sparda-Verband die derzeitigen Ansätze von Politik und

Aufsicht, Bürokratie abzubauen und Regeln zu vereinfachen. "Gerade

mittelständische Banken mit einem risikoarmen Geschäftsmodell wie die

Sparda-Banken warten schon seit langem darauf, dass bei der Betrachtung

bestehender und Implementierung neuer Anforderungen passgenauer darauf geachtet

wird, mit welchen Mitteln man welche Institute regulatorisch erfassen will. Es

gibt derzeit ein Momentum, hier vieles auf den Prüfstand zu stellen - siehe

beispielsweise die sogenannte Omnibus-Verordnung auf EU-Ebene. Wir halten das

für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Finanzmarktes für

unerlässlich, erhoffen uns aber auch, dass am Ende unsere Kundinnen und Kunden

von klareren und transparenteren Regeln profitieren. Wir sehen vielfältige

Möglichkeiten, Regeln etwa bei der Wertpapierberatung oder bei den Banken AGB so

zu vereinfachen, dass am Ende Verbraucher und Banken davon profitieren. Die

Zeit, Regulierung von Grunde auf neu zu denken, ist angesichts der

wirtschaftlichen Entwicklungen jetzt gekommen", so RENTSCH.

Sparda-Wohnstudie 2025: Hoher Bedarf, aber geringe Dynamik im Wohnungsmarkt -

politischer Bauturbo muss zünden

Die diesjährige Sparda-Wohnstudie "Wohnen in Deutschland 2025", die erneut in

Zusammenarbeit mit der IW Consult und dem IfD Allensbach im Juni erschienen ist,

unterstreicht eindrucksvoll den nach wie vor großen Wunsch nach Wohneigentum -

trotz gestiegener Finanzierungskosten und stagnierendem Neubau. Vor allem in

mittelgroßen Städten und im ländlichen Raum zeigen sich nach wie vor deutliche

Potenziale. Gleichzeitig fehlt es an bezahlbarem Wohnraum, Sanierungsanreizen

und Planungssicherheit.

"Der Wohnungsbau in Deutschland steckt in der Krise. Die Nachfrage ist

ungebrochen, aber es fehlt an marktwirtschaftlichen Impulsen und politischen

Vereinfachungen. Der Staat muss schneller, mutiger und pragmatischer handeln -

bei Genehmigungen, steuerlichen Anreizen und der Förderlogik. Der Bau-Turbo der

Bundesregierung enthält hier gute Ansätze, bildet naturgemäß aber nur einen Teil

der notwendigen Maßnahmen ab", sagt Pekka Sagner, Senior Economist für

Wohnungspolitik und Immobilienökonomik beim Institut der deutschen Wirtschaft

(IW).

"Die Sparda-Banken fordern daher einen verbindlichen Förderfahrplan, eine

deutliche Vereinfachung von Bauvorgaben sowie eine zeitnahe Abschaffung der

Grunderwerbssteuer beim Erstkauf von Wohneigentum - insbesondere für junge

Familien und Käufern von Bestandsimmobilien mit Sanierungsbedarf. Die jüngst

vorgenommene Halbierung des sektoralen Systemrisikopuffers für Wohnimmobilien

durch die BaFin ist ein wichtiger Schritt zur Entlastung der

Eigenkapitalanforderungen, der wieder mehr regulatorischer Spielraum für die

Kreditvergabe im Immobilienbereich gibt. Dennoch vertreten wir den Standpunkt,

dass der Systemrisikopuffer gänzlich abgeschafft werden sollte", so RENTSCH.

Über den Verband der Sparda-Banken

Der Verband der Sparda-Banken e.V. mit Sitz in Frankfurt am Main ist

Prüfungsverband im Sinne des Genossenschaftsgesetzes. Als "Stabsstelle" ist er

außerdem das Sprachrohr der Gruppe nach außen. Neben der Prüfung der

Verbandsmitglieder obliegen dem Verband ebenso die Beratung und Betreuung der

rechtlich und wirtschaftlich eigenständigen Sparda-Banken in

genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen, betriebswirtschaftlichen,

organisatorischen und personellen Angelegenheiten. Darüber hinaus übernimmt er

die Aufgaben der Interessenvertretung und fördert die politische

Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Themen.

Über die Sparda-Gruppe

Die Gruppe der Sparda-Banken besteht aus elf wirtschaftlich und rechtlich

selbständigen Sparda-Banken in Deutschland. Mit rund 3,7 Millionen Kunden und

über 3 Millionen Mitgliedern gehören die Institute zu den bedeutendsten

Retailbanken in Deutschland. Die Sparda-Banken sind genossenschaftliches

Mitglied im Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) und

Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.

