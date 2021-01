Pacific City Financial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pacific City Financial hat am 29.01.2021 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2020 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,380 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,9 Millionen USD – ein Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pacific City Financial 20,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,04 USD, nach 1,49 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 77,93 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Pacific City Financial 80,90 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,02 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 78,53 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.net