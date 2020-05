Pacific City Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pacific City Financial präsentierte am 01.05.2020 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2020 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,230 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,96 Prozent auf 18,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Pacific City Financial 19,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net